Vanessa Burggraf sera-t-elle confirmée la saison prochaine dans "On n'est pas couché" ? La réponse de Laurent Ruquier

12:02

Il n'est jamais facile pour un chroniqueur dans "On n'est pas couché" et Vanessa Burggraf en a fait l'expérience cette saison avec de très nombreuses critiques sur les réseaux sociaux.

Même si on sait que Laurent Ruquier est assez ferme dans ses choix, certains se sont demandés si Vanessa Burggraf serait toujours là, la saison prochaine.

Il répond de façon indirect dans une interview à Télé Star en affirmant:

"Vous verrez que la saison prochaine, tout le monde trouvera qu'elle fait parfaitement le job !"

Des propos qui laissent sous-entendre que la chroniqueuse sera bien là, la saison prochaine et tant pis pour ceux qui n'ont pas encore accepté sa présence, ils vont avoir un an de plus pour s'y faire.

.



Regardez le clash entre Rama Yade et Vanessa... par morandini