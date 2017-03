Marine Le Pen, en colère contre un reportage diffusé par Laurence Ferrari, dénonce une manipulation des images - Regardez

11:16

Invitée hier midi de "punch Line" sur C8, Marine Le Pen a accusé les équipes de l'émission d'avoir manipulé certains de ses propos à la fin d'un reportage.

Alors que depuis plusieurs semaines la présidente du Front National demande à ses supporters de s'informer grâce à internet et non plus grâce aux médias traditionnels qui, selon elle, seraient à la solde d'Emmanuel Macron, le sujet se terminait sur une archive dans lequel on pouvait voir Marine Le Pen dire: "Ne faites pas confiance à ce qui est dit sur internet".

Des propos sortis de leur contexte selon Marine Le Pen.

Marine Le Pen, en colère contre un reportage... par morandini