Décès à 60 ans de Joni Sledge, l'une des soeurs du groupe disco "Chic" connu pour son hit disco "We Are Family"

La chanteuse américaine Joni Sledge, l'une des quatre soeurs qui interprétaient ensemble "We Are Family", l'un des plus grands succès disco, est décédée à l'âge de 60 ans, ont annoncé ses proches.

La chanteuse est décédée vendredi chez elle en Arizona et la cause de sa mort n'est pas encore déterminée, a précisé son agent Biff Warren.

"Elle nous manque et sa présence, son éclat et la sincérité avec laquelle elle aimait la vie nous manquent", écrit sa famille dans un communiqué.

Joni et ses soeurs Debbie, Kathy et Kim, filles de deux artistes, ont grandi à Philadelphie et s'étaient fait une certaine réputation en chantant du R&B dans les années 1970.

Mais c'est en 1979 qu'elles rencontrent véritablement le succès avec "We Are Family", écrit par Nile Rodgers et Bernard Edwards devenus des figures majeures de la folie disco avec leur groupe Chic.

