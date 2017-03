Audiences: Hier après-midi le Tournoi des Six Nations leader mais avec de petits scores sur France 2

09:30

Hier après-midi le Tournoi des Six Nations leader mais avec de petits scores sur France 2.

Ainsi Italie-France a attiré 2.684.000 personnes et 25,8% entre 14h15 et 16h25.

Le deuxième match qui opposait l'Angleterre à l'Ecosse a été regardé par 1.596.000 et 14,4% de PDM.

A noter qu'à la même heure, le Paris-Nice était diffusé sur France 3 et la course a attiré 1.031.000 personnes et 10,1% de part de marché.