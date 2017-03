Jean-Jacques Bourdin et sa femme Anne Nivat ensemble sur le plateau de Laurent Ruquier - Regardez

10:16

Pour la première fois, Jean-Jacques Bourdin et sa femme Anne Nivat étaient ensemble sur un plateau télé, c'était hier soir chez Laurent Ruquier.

Anne Nivat est une grand reporter de guerre qui passe son temps en reportage à travers le monde, et qui vient de publier un livre.

Mais jamais jusque là, on avait pu la voir sur un plateau télé avec son mari, Jean-Jacques Bourdin, star des matinales de RMC.

Mise à jour

Les équipes de "C à vous" nous ont contacté pour nous indiquer que contrairement à ce qui a été indiqué hier soir par Laurent Ruquier, Anne Nivat et son mari ont déjà été sur un plateau télé ensemble, c'était sur le plateau de "C à vous".

Dont acte.

.



Pour la première fois, Jean-Jacques Bourdin et... par morandini