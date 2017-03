L'histoire de Sage, une Labrador aveugle perdue 8 jours en forêt qui bouleverse le Canada

11:02

C'est une histoire qui aurait pu être tragique mais qui se termine bien grâce à la belle actions d'humains qui aiment les animaux.

Le 28 février, Beth Cole a partagé un message sur Facebook proposant une récompense après avoir perdu son chien Sage, une femelle Labrador sable aveugle, raconte le site canadien TVA.

«Nous avions presque perdu espoir. Vous savez, nous n'avions pas de signe d'elle», explique-t-elle.

Épuisée de ces huit jours dans la nature, Sage était incapable de se lever.

Huit jours après la disparition de Sage, Dan Estrada, un voisin de Beth, est parti se promener dans la forêt avec ses deux chiens, Barnabas et Koelsch.

Après quinze minutes de marche, l'homme a repéré quelque chose près d'un ruisseau, au bas d'un talus.

Pensant avoir affaire à un sac poubelle abandonné, il s'est approché.

«On regardait et on a vu ce qu'on croyait être un sac de poubelle et en regardant plus proche, on a vu que c'était Sage», raconte-t-il.

Sage était là, immobile. Croyant la chienne morte, Dan se préparait déjà à annoncer la triste nouvelle à ses propriétaires. Et puis l'animal a bougé la tête.

Il l'a ensuite ramenée à sa famille.

«Tout le monde était ensemble. Il y avait beaucoup de larmes et c'était une belle réunion», ajoute-t-il.

Quant à Dan, il a refusé la récompense de 1000 dollars promise à quiconque retrouverait Sage, préférant que cette somme soit offerte à une organisation de protection des animaux.

