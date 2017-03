Bras de fer: Christian Estrosi en appelle au Premier ministre pour faire interdire le spectacle de Dieudonné prévu à Nice

13:49

Christian Estrosi n'a pas tardé à réagir à la provocation de l'humoriste qui, sur son site, annonce qu'il se produira à Nice le 14 juillet "quoi qu'il arrive" malgré la volonté d'Estrosi d'interdire se spectacle le jour de la date anniversaire du drame qui a frappé la Promenade des Anglais.

Sur Twitter, Christian Estrosi qualifie d'"abjecte" la provocation de l'humoriste dont le site annonce qu'il "jouera à Nice, quoi qu'il arrive, c'est une question d'honneur, même s'il doit le faire dans son bus !

Selon Nice Matin, Christian Estrosi lance donc ce midi un appel au Premier Ministre:

"Je demande à @BCazeneuve d'interdire ce spectacle prévu le jour de l'hommage à nos victimes", réclame le président de la Métropole.

"Comment M. M'Bala M'Bala qui, seulement quelques jours après le terrible attentat du 14-Juillet à Nice, a tenu des propos abjects, ridiculisant les victimes et leurs familles, peut demander à se produire sur la scène du Théâtre de Verdure, à quelques mètres de la Promenade des Anglais, alors même que notre ville vient de traverser un drame sans précédent et en souffre encore?", s'était indigné le président de la Métropole et de la Région.

Dieudonné lui répond dans la provocation:

"Une fois encore, Estrozizi nous fait une descente d'organes ! (...)

Ce n'est pas la première fois que le Président de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur use de son pouvoir pour interdire l'humoriste sans aucune forme de légalité", peut-on lire sur le site de Dieudonné

Dieudonné qui va jusqu'à proposer, dès maintenant, des places à la vente pour son spectacle, le vendredi 14 juillet à 19h à la gare de Nice-Ville.

