Audiences prime: Le film de TF1 devance de plus d'un million celui de France 2 - "Capital" sur M6 battue par France 3

TF1 diffusait "Jamais le premier soir". Le film a attiré 4.766.000 téléspectateurs et 20.4% de parts de marché.

France 2 proposait un film. "No Country for Old Men" a convaincu 3.467.000 téléspectateurs, soit 15% du public.

Une série était programmée sur France 3 . "Les enquêtes de Morse" ont convaincu 2.847.000 téléspectateurs, soit 11.7 % du public.

M6 misait sur un magazine. "Capital" a réuni 2.534.000 personnes, soit 11.3 % de parts de marché.

