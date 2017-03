Jean-Michel Jarre va donner un concert en Israël le 6 avril prochain pour aider à sauver la mer Morte

14:01

Le musicien électronique Jean-Michel Jarre a confirmé à l'AFP qu'il donnerait un concert unique en Israël le 6 avril prochain sur un site antique qui surplombe la mer Morte pour "faire prendre conscience au monde" du danger que connait ce lac, menacé d'assèchement.

Ambassadeur de bonne volonté de l'Unesco, le projet de concert géant conçu il y a plus d'un an et demi est destiné à "être festif mais aussi à contribuer à une cause qui est importante", explique l'artiste dans un entretien à l'AFP.