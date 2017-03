Audiences access: "The Wall" sur TF1 au plus bas depuis son lancement à 3,4 millions de téléspectateurs

09:19

Hier, à 19h00, TF1 diffusait un nouveau numéro de "The Wall". Le jeu, présenté par Christophe Dechavanne, a réuni seulement 3.418.00 téléspectateurs et 19,9% de parts de marché, le score le plus pas depuis son lancement, en recul de près de 2 millions depuis la première émission diffusée.

La veille, le programme avait attiré 3.866.000 personnes.

France 3 diffusait une nouvelle édition du 19/20. Le journal national a réuni 2.677.00 personnes et 14,1% du public.

"N'oubliez pas les paroles" sur France 2 a attiré 2.649.00 personnes et 14,6% public.

En face, sur M6 , "Chasseurs d'appart" a convaincu 1.619.000 téléspectateurs et 14,1% de parts de marché.

"Touche pas à mon poste", présenté par Cyril Hanouna, est à 1.256.000 personnes et 5,5% sur C8.



"Quotidien", deuxième partie, a séduit 1.080.000 téléspectateurs soit 4,9% du public sur TMC.



L'autre talk-show "C à vous" sur France 5 a attiré 998.000 personnes et 5,8% du public.

.



