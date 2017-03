Le Monde se défend de "rouler" pour Emmanuel Macron, assurant que ses journalistes "travaillent dans une totale indépendance"

16:01

Le quotidien Le Monde se défend de "rouler" pour le candidat à la présidentielle Emmanuel Macron, assurant que ses journalistes "travaillent dans une totale indépendance", dans un billet du médiateur du journal paru vendredi sur son site.

Sous le titre "Le Monde roule-t-il pour Macron?", le médiateur Franck Nouchi écrit que, "pour de nombreux lecteurs, la cause est entendue: Le Monde et En Marche! font cause commune".

"Nous ne nous étions jamais trouvés dans une telle situation: être, à ce point, à la fois suspectés de +rouler+ pour un candidat - Emmanuel Macron - et de vouloir à tout prix le mettre en difficulté", ajoute-t-il. Dans le même article, le médiateur fait intervenir Jérôme Fenoglio, directeur du titre, qui assure "être garant" de l'indépendance éditoriale de son journal: "Elle est totale." "Nous traitons Emmanuel Macron comme n'importe quel autre candidat", assure de son côté Caroline Monnot, l'une des deux chefs du service politique: "Le service politique ne roule pour personne."

"Tout autre est le rôle des chroniqueurs, comme Françoise Fressoz, Gérard Courtois ou Arnaud Leparmentier, qui, eux, sont libres de donner leur point de vue", souligne Franck Nouchi. Et "en toute subjectivité s'ils le souhaitent". Le Monde est-il "un journal d'opinion"? demande Franck Nouchi."Non", assure dans ce billet Luc Bronner, directeur de la rédaction, car "les opinions des uns et des autres ne l'emportent jamais sur les impératifs journalistiques. L'information prime toujours".

En revanche, ajoute Luc Bronner, "cela ne nous empêche évidemment pas de défendre un certain nombre de valeurs, telles que la défense des libertés publiques, la justice sociale ou l'avènement d'un projet européen ambitieux - des valeurs en opposition avec ce que défendent Marine Le Pen et le Front national".

Pierre Bergé, copropriétaire du Monde, qui a récemment annoncé dans un tweet son soutien à En Marche!, est enfin cité dans le billet du médiateur: "Je n'interviens pas dans la rédaction et n'en ai pas le droit. J'ai signé une charte et la respecte."

À plusieurs reprises dans le passé, Le Monde a pris position dans un éditorial en faveur d'un candidat à la veille de la présidentielle.



Pour Alain Duhamel, Emmanuel Macron est un... par morandini