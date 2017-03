Jean-Pierre Pernaut annonce le décès du correspondant de TF1 à Montpellier Frédéric Bernheim, âgé seulement de 40 ans

14:38

Ce midi, lors du journal de 13h de TF1 , Jean-Pierre Pernaut a annoncé le décès d'un correspondant du journal.

Frédéric Bernheim, qui était correspondant à Montpellier depuis presque 20 ans, est décédé à l'âge de 40 ans.

"On a appris avec une immense tristesse, hier soir, la mort d'un ami, d'un journaliste de notre équipe que vous entendiez si souvent dans ce journal", a-t-il expliqué.

Et d'ajouter qu'un "cancer l'a emporté".

Les téléspectateurs ont ensuite pu découvrir certains de ses duplex réalisés lors des JT de la chaîne.

"On a tous été très choqués en apprenant son décès. On n'entendra plus sa voix, on ne verra plus son sourire. On pense à sa famille", a conclu Jean-Pierre Pernaut.

Notre ami et journaliste Frédéric Bernheim nous a quittés. Au nom de toute la rédaction de @TF1 , nous pensons fort à lui et à ses proches. pic.twitter.com/nnZd3pbhex — TF1 Le JT (@TF1LeJT) 10 mars 2017



