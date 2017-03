Tension entre Benoît Hamon et François Lenglet hier dans "L'émission politique" - Regardez

10:46

Hier soir, Benoît Hamon était l'invité de " L'émission politique " sur France 2 .

Au cours de celle-ci, le candidat à l'élection présidentielle a été interrogé par François Lenglet.

Ce dernier est notamment revenu sur une déclaration tenue par Thomas Piketty, qui est le conseiller Europe de Benoît Hamon.

"Compte tenu du niveau de dette en Europe du sud, mais aussi dans d'autres pays comme la France, dire que l'on va s'en sortir sans moratoire (...), cela ne tient pas la route", déclarait-t-il aux "Echos".

"Il n'est pas candidat à l'élection présidentielle. C'est Benoît Hamon. Ce qu'il dit est intéressant. Je m'ouvre à son point de vue", a déclaré l'homme politique.

Avant d'ajouter : "François Lenglet, vous m'écoutez ! Rien ne peut vous amener à dire qu'aujourd'hui je prône la restructuration de la dette et donc la sortie de l'euro...".

"Non, non, non", a rétorqué son interlocuteur.

"Ce sont les conclusions que vous avez tirées. Si moi aussi je m'amusais à faire des sorties vidéo de ce que dit Monsieur Lenglet, on pourrait aller au bout de son raisonnement", a continué Benoît Hamon.

