Laeticia Hallyday parle pour la première fois et évoque le combat de Johnny contre la maladie: "Mon homme est un guerrier"

09/03 20:58

Johnny Hallyday a révélé cette nuit être soigné pour un cancer dépisté il y a quelques mois, mais précisé que ses jours n'étaient "pas en danger", entendant couper court aux "mensonges" et "informations alarmistes" sur son état de santé.

"On m'a effectivement dépisté il y a quelques mois des cellules cancéreuses pour lesquelles je suis actuellement traité", a écrit le rocker de 73 ans dans un message diffusé sur Twitter, sans préciser de quel cancer il est atteint.

"Mes jours ne sont aujourd'hui pas en danger", a-t-il affirmé, "je vais très bien et suis en bonne forme physique".

Le chanteur a fait cette annonce alors que le magazine Closer affirme dans son nouveau numéro que "Johnny Hallyday, atteint d'un cancer, est dans un état très préoccupant".

Ce jeudi soir, sa femme Laeticia s'est exprimée pour la première fois après cette annonce.

Sur Instagram , elle a posté une photo d'elle avec Johnny et leurs enfants, accompagnée du message suivant:

"Merci à tous pour vos messages qui nous vont droit au cœur, merci de nous transmettre tant de force et d’amour.

Mon homme a un moral de battant, de vainqueur qui continuera à défier les lois de la nature, c’est un guerrier, un lion.

J’admire sa capacité à faire front et à tout surmonter avec tant de courage, d’humilité et de persévérance. Accompagnons-le pour qu’il remporte ce nouveau combat dans la dignité et la douceur.

Nous vous aimons"



Johnny Hallyday confirme pour la première fois... par morandini