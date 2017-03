Christian Estrosi affirme qu'il «fera tout» pour empêcher Dieudonné de se produire sur la promenade des Anglais à Nice

15:59

La ville de Nice a opposé aujourd'hui son refus le plus strict à une demande de Dieudonné de venir jouer son prochain spectacle dans un théâtre en plein air près de la Promenade des Anglais, craignant des dérapages.

«Je suis très attaché à liberté d’expression et à la liberté artistique: mais Dieudonné depuis bien longtemps n’est plus un artiste (...) Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir et prendrai toutes les dispositions pour empêcher la production de ce spectacle», a indiqué dans un communiqué Christian Estrosi, premier adjoint LR à la mairie de Nice, notamment chargé de la sécurité.



