Etats-Unis: Un immense paquebot fonce sur la maison d'un couple en Floride - Le drame est évité de justesse - VIDEO

Les propriétaires d'une luxueuse maison en Floride (États-Unis) ont dû avoir une peur bleue !

Il y a quelques jours, un immense paquebot s'est approché de leur maison, située à Port Everglades.

En découvrant le navire, Bill Todhunter s'est alors mis près du bord de l'eau afin de faire des gestes et d'alerter le capitaine.

Plus de peur que de mal, quelques instants plus tard, le paquebot a évité leur demeure.

Interrogé par The Sun , Bill a expliqué qu'en six ans, lui et sa femme n'ont jamais assisté à ce genre d'incident.

De son côté, dans un communiqué, la compagnie précise que "le navire a fonctionné en toute sécurité sans mettre le personnel et les passagers en danger".

"Le paquebot n'a pas touché le fond", a-t-elle ajouté.

Jeanmarcmorandini.com vous propose de voir les images filmées par Yasmine, la femme de Bill.

Etats-Unis: Un immense paquebot fonce sur la... par morandini