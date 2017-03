La star de la télé-réalité, Loana, révèle qu'elle souffre de diplopie: "J'ai failli perdre la vue"

12:00

Cette semaine, l'hebdomadaire VSD est allé à la rencontre de Loana , alors qu'elle sera prochainement dans la nouvelle saison des "Anges" sur NRJ12 .

Au cours de l'entretien, l'ex-candidate de "Loft Story" a révèlé qu'elle souffre de diplopie, une sensation de double vision depuis qu'un ex "lui a défoncé l'orbite en la faisant passer à travers une porte fenêtre", précisent nos confrères.

Elle explique qu'elle a "failli perdre la vue".

"Je ne bois plus d'alcool. Je ne prends plus d'antidépresseurs, ni de médicaments pour ma bipolarité", indique Loana, qui se sent "de plus en plus femme".

Aujourd'hui, elle est "sereine, heureuse".

"J'aime la vie en général. Je suis fière d'avoir pu arrêter toute seule ces addictions, d'avoir traversé ces épreuves qui ont fait de moi ce que je suis", ajoute-t-elle.

