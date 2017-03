Médias: Florian Philippot (FN) dénonce "un traitement extrêmement différencié" selon les candidats

10:45

Le vice-président du Front national Florian Philippot a dénoncé jeudi le "traitement extrêmement différencié" des journalistes lors d'interviews données à des représentants du parti frontiste.

"Il y a un traitement extrêmement différencié dans le ton, même dans le regard, entre un invité qui est du Front et un invité qui ne l'est pas", a estimé le député européen sur CNews, revenant notamment sur son intervention sur France 5 dans l'émission "C à vous".

Florian Philippot, interrogé par Anne-Sophie Lapix, avait peu apprécié les questions de celle-ci concernant la levée de l'immunité parlementaire de Marine Le Pen ou le budget chiffré de son programme.

"Vous vous trompez, vous demanderez des fiches mieux faites", lui avait retorqué le vice-président du FN, estimant que les chiffres cités par Mme Lapix sur le PIB étaient erronés. Florian Philippot a fustigé jeudi "le regard moqueur" d'Anne-Sophie Lapix, qu'il avait accusé mardi d'"arrogance permanente".

Plus largement, M. Philippot a estimé que "les politiques sont détestés mais ils le savent, et les journalistes le sont tout autant mais ne le savent pas encore".

.



Médias: Florian Philippot (FN) dénonce "un... par morandini