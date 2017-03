De nombreux médias et personnalités piégés par un faux compte Twitter au nom de Pierre Arditi - Le comédien furieux!

11:01

C'est sur le site de Libération que Pierre Arditi l'affirme, il n'a pas de compte Twitter!

Mais une question se pose alors, qui se cache derrière le compte @PierreArditi qui, depuis 2015, répond aux fans, et est même régulièrement cité dans des articles comme étant le compte officiel du comédien?

Face à cette "imposture", Pierre Arditi compte prendre des mesures pour faire fermer le compte.

En effet, depuis sa création, il est régulièrement annoncé dans les médias comme étant son Twitter officiel, et même par des personnalités qui n'hésitent pas à retweeter les messages , et même à y répondre.

Auprès de nos confrères, Pierre Arditi confie très agacé: "Je ne fréquente pas cette merde que sont les réseaux sociaux. "

Et d'ajouter: "Je ne vais jamais dessus, je ne connais pas, donc vous m’apprenez l’existence de ce compte et je vous en remercie. Parce que je ne voudrais pas qu’on me fasse dire des ignominies ou des insanités.".

Avant d'assurer qu'il va prendre les mesures nécessaires pour régler la situation.

D'autant que ces derniers jours, sur ce compte Twitter, des positions politiques sont clairement affichées. Il y a notamment eu un message en soutien à Emmanuel Macron, ainsi que des retweets en faveur du candidat à la présidentielle.

On peut également voir sur ce compte Twitter des messages à caractère pornographique ou sexiste relayés.

Contacté par nos confrères, celui qui a les commandes de ce faux compte Twitter n'a pas donné suite aux sollicitations.



