EN DIRECT - Johnny Hallyday confirme pour la première fois se battre contre des "cellules cancéreuses" depuis plusieurs mois

22:16

22H15: Le magazine Closer décide d'avancer la sortie de son prochain numéro suite aux informations sur l'état de santé de Johnny Hallyday

22h10: Lundi, après une annonce alarmante sur le compte Facebook de Laura Smet, Johnny Hallyday avait tenu à rassurer ses fans: "Je vais bien !"

Un texte publié sur le compte FaceBook de Laura Smet avait en effet surpris tous les internautes.

Un texte qui parlait de son père, Johnny et qui commençait par ses mots:

"Comme vous le savez sûrement, je viens de passer une semaine à Los Angeles auprès de mon père.

Hélas, les nouvelles ne sont pas bonnes, était-il écrit sur son mur, en début d'après-midi.

On me le reprochera peut-être mais j'estime qu'il est de mon devoir de vous annoncer la mauvaise nouvelle, afin d'éviter que des charognards ne s'en emparent

Il y a quatre mois, mon père a appris qu'on lui avait diagnostiqué un cancer des poumons.

Récemment, des métastases ont atteint son foie, son estomac et malheureusement, son pancréas.

Il est donc condamné.

Mais malgré cela, il continue à se battre".

Une telle annonce cachait forcement quelque chose et quelques minutes plus tard on apprenait que le compte de Laura Smet avait été piraté.

La fille du chanteur avait alors démenti, avant de préciser que les auteurs de ce piratage essayaient de forcer son compte une seconde fois pour poster un nouveau message

"Des personnes tentent de remettre ce post fake! Je vais peut-être devoir supprimer mon compte.

Toutes ces infos sont fausses évidemment!", a écrit dans un second démenti l'actrice, toujours sur sa page Facebook.

De son côté, Johnny avait décidé de poster un message expliquant que tout allait bien:

21h53: Depuis cet après-midi, plusieurs sites Internet affirment que Johnny Hallyday est atteint d'un cancer , parlant même d'un "état très préoccupant".

Face à ces nouvelles publications, le chanteur a tenu à faire une mise au point.

Sur Twitter, il vient de publier un message, évoquant des "mensonges, et des "informations erronées, gênantes et indignes".

Avant de préciser qu'il va "très bien".

Toutefois, Johnny Hallyday révèle pour la première fois: "On m'a effectivement dépisté il y a quelques mois des cellules cancéreuses pour lesquelles je suis actuellement traité. Je suis suivi par d'excellents professeurs en qui j'ai une totale confiance".

"Mes jours ne sont aujourd'hui pas en danger", a-t-il précisé.

Et d'ajouter: "C'est un combat que je mène fièrement avec ma femme Laeticia et mes proches. J'irai au bout pour tous ceux qui m'aiment"

"A bientôt sur scène", a-t-il conclu dans son message.



Johnny Hallyday a présenté ses voeux en vidéo... par morandini