Jenifer annonce l'annulation de sa tournée après l'accident dramatique de son bus lundi matin

Cette semaine, Jenifer a été blessée dans un accident mortel qui s'est produit sur l'autoroute A1, comme vous l'avait rapporté jeanmarcmorandini.com.

Deux personnes ont perdu la vie dans la nuit de dimanche à lundi.

48 heures après ce drame, la chanteuse annonce l'annulation de sa tournée.

Dans un message posté sur Facebook , la jeune femme revient d'abord sur l'accident et raconte: "Lundi matin à 1h40, sur l’autoroute nous ramenant à Paris après un concert à Bruxelles, mon équipe et moi somnolions dans un van, lorsqu’un choc d’une violence rare nous a brutalement réveillé, avec les conséquences que l’on sait.

Au-delà de nos blessures physiques qui disparaitront avec le temps, au moment où je vous écris ces lignes, une jeune femme a perdu la vie dans cet accident, un jeune homme est aujourd'hui en état de mort cérébrale, et le conducteur, dont l'état semble s'être stabilisé, gardera vraisemblablement de lourdes séquelles... Je ne cesse de penser à la douleur des familles des victimes. Toutes mes pensées les accompagnent jour et nuit.

Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes de cette tragédie."

Avant d'ajouter;

" J’ai le cœur trop lourd pour trouver les forces physiques et psychologiques nécessaires à cette somme de moments de joies et de communion qu’un concert se doit d’être..."

Et d'annoncer l'annulation de la tournée en expliquant:

" Dès lors, au regard de ce drame, vous comprendrez mon incapacité à poursuivre cette tournée immédiatement.

C'est une marque de respect que je dois aux personnes directement touchées par cet accident.

Je le dois aussi à mon public, il mérite que je lui donne le meilleur et j'en suis incapable dans de telles circonstances.

C’est pourquoi, en accord avec mon producteur concert, nous avons décidé de ne pas reprendre la tournée dès lundi, comme prévu, à Nancy et d'annuler ou de reporter les dates à venir. "

"Je vous prie sincèrement de m'excuser pour les désagréments que cela peut causer.

Je pense aussi très fort à mes musiciens, mes techniciens et toute mon équipe tournée qui comprendront que ces quelques semaines d’interruption sont et me sont nécessaires.

Les équipes de LIVE NATION communiqueront dans les meilleurs délais toutes les informations.

Je vous embrasse fort. À très vite…

Jen", a-t-elle écrit