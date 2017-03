Michaël Youn se blesse sur le tournage de la nouvelle série de TF1 et se retrouve bloqué sur un lit

09:45

C'est une photo sur laquelle l'acteur fait une grimace de douleur !

Mickaël Youn l'a postée lui-même sur son compte en expliquant qu'il a un torticolis, dos et bassin bloqués.

L'accident s'est produit hier sur le tournage de sa nouvelle série sur TF1, "Les Bracelets rouge", qui va s'intéresser aux enfants hospitalisés.

Une série de 6 épisodes qui affiche un beau casting puisqu'on devrait y retrouver Laetitia Milot, Isabelle Gélinas, Cristiana Reali, Camille Lou.

"Les bracelets rouges" est adapté de la série catalane "Polseres vermelles" .

Une fois n’est pas coutume, ce ne sont pas les médecins qui sont les héros de cette série médicale, mais les jeunes patients. Atteints de maladies comme le cancer ou hospitalisés pour des accidents, ces enfants et adolescents continuent de se battre pour vivre leur vie normalement malgré les obstacles, comme tous les autres jeunes de leur âge.

C’est pourquoi ils décident de former une bande pour se soutenir à travers les différentes épreuves qu’ils auront à affronter. Symbole de cette amitié, le bracelet rouge qu’ils doivent porter avant chaque opération.

La série originale est tirée de l’histoire vraie d’Albert Espinosa, son créateur, qui a survécu à trois cancers et qui affirme que, dans un hôpital, « on ne meurt pas de la maladie mais d’ennui ».

Immense succès en Espagne, où elle a d’abord été diffusée par la chaîne catalane TV3, la série a ensuite été adaptée aux Etats-Unis en 2014, ainsi qu’en Italie, au Chili ou encore en Allemagne.

