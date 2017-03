L'autorité de la publicité somme Saint Laurent de retirer ses affiches jugées "dégradantes" pour la femme

12:01

L'Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP), qui a jugé "dégradantes" lundi les affiches de la dernière campagne publicitaire de Saint Laurent , a sommé la maison de haute couture de les retirer au plus vite.

"En attendant que le jury de déontologie publicitaire de l'ARPP ne se réunisse vendredi, nous avons pris position, en écrivant à Saint Laurent, leur expliquant que les messages diffusés ne sont pas conformes aux règles déontologiques, en termes d'image et de respect mais aussi de représentation du corps", a indiqué à l'AFP Stéphane Martin, directeur général de l'autorité chargée de réguler la publicité.

L'ARPP a ainsi demandé à Saint Laurent de "faire tout (son) possible pour faire cesser la diffusion, de retirer ces images ou de les changer", a précisé M. Martin.

Deux affiches de la nouvelle campagne Saint Laurent, visibles à Paris, font polémique. Sur l'une, une femme apparaît jambes écartées, en talons et collants résilles.

Sur l'autre, une jeune femme très amaigrie, sur talons aiguilles et patins à roulettes, est penchée sur un tabouret dans une position jugée explicite. La maison Saint Laurent, contactée, n'était pas joignable mardi. L'autorité a reçu via son site "120 plaintes pour de multiples motifs": "images dégradantes", "femmes-objets", "valorisation de l'anorexie" et "même incitation au viol, avec la notion des jambes écartées", a énuméré M. Martin. "Infériorisation de la femme, (...) femme offerte... voilà la variété des images auxquelles ce type de campagne renvoie les jeunes publics, qui sont plus fragiles", a-t-il regretté.

A la veille du 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, la campagne a été épinglée sur Twitter à travers le mot-clef "YSL Retire Ta Pub Dégradante".

En juin 2015, une publicité pour la marque de luxe française Saint Laurent, publiée dans le magazine Elle UK, a été interdite par l'autorité de régulation de la publicité du Royaume-Uni, qui avait jugé que le mannequin qui y apparaissait était "maladivement maigre".



Une jeune mannequin a décidé de partager sa... par morandini