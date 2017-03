Pub controversée: Action coup de poing de féministes dans une boutique d'Yves Saint Laurent à Paris aujourd'hui - Regardez

17:01

Un groupe de féministes issu du collectif "Les effronté-e-s" a réalisé mardi une action coup de poing dans une boutique parisienne d'Yves Saint Laurent manifestant leur opposition au "sexisme décomplexé" de la dernière campagne publicitaire de la marque, a constaté une journaliste de l'AFP.

Une poignée de militants des droits des femmes se sont introduits dans la boutique Yves Saint Laurent, place Saint-Sulpice, dénonçant deux affiches accusées de véhiculer des "images dégradantes" de la femme. "La femme est un être humain, pas un objet : ni table, ni un tabouret, ni aucun élément du mobilier", criait Fatima Benomar, porte-parole du collectif, alors que le service d'ordre l'obligeait à sortir du magasin.

"Les effronté-e-s" reprochent aux deux affiches controversées de faire "l'apologie de l'anorexie" et de promouvoir une "vision régressive de la sexualité féminine".

Sur l'une des affiches, on voit une femme jambes écartées, en talons et collants résilles. Sur l'autre, une jeune femme très amaigrie, sur talons aiguilles et patins à roulettes, est penchée sur un tabouret dans une position de soumission jugée explicite. Le collectif appelle à un "retrait de cette campagne".

Mais cette mesure ne serait pas suffisante, puisque "le temps que ça se fasse, la campagne a déjà eu lieu et les gens l'absorbent", selon Fatima Benomar.



