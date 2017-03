La saison 2 de la série "Versailles" sera diffusée sur Canal+ à partir du lundi 27 mars à 21H00 - Découvrez les 1ères images - VIDEO

16:35

Bonne nouvelle pour les fans de "Versailles", la saison 2 de la série arrive sur Canal+!

Elle sera diffusée à partir du lundi 27 mars à 21H avec chaque semaine deux épisodes.

Résumé de cette nouvelle saison :

1672-1678. La guerre de Hollande fait rage, Louis XIV affronte son rival de toujours, Guillaume d’Orange. Mais le danger menace aussi à l’intérieur du royaume, au cœur même de Versailles, avec l’affaire des Poisons. Entre mysticisme et obscurité, une plongée du côté sombre du pouvoir avec la descente aux enfers du roi, et son retour vers la lumière.

Louis a complété la première phase de son projet : construire, loin de Paris, le plus beau palais d’Europe… Et y enfermer la noblesse pour exercer sur elle un contrôle absolu. Mais son projet se retourne contre lui. Louis a créé une nouvelle civilisation où les courtisans sont prêts à tout pour s’approcher du Soleil. Derrière le vernis de l’étiquette, ils rêvent d’ascension sociale, d’argent, de pouvoir. Tous les moyens sont bons : la morale se dégrade et les poisons se répandent… Versailles se gangrène. Aveuglé par sa favorite, Mme de Montespan, Louis reste sourd aux injonctions de l’Église. Le plus grand ennemi qui se dresse devant lui n’est plus la noblesse, ni même Guillaume d’Orange : le château qu'il a lui-même pensé pourrait finalement devenir son pire adversaire.



La saison 2 de "Versailles" arrive le 27 mars... par morandini