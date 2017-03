Le samedi 25 mars, C8 consacrera sa soirée à l'humoriste Jarry en diffusant son spectacle suivi d'un documentaire

16:31

Le samedi 25 mars à partir de 21h, C8 mettra à l'honneur Jarry, avec la diffusion de son spectacle "Atypique".

Sous ses aspects d’hurluberlu, Jarry met le doigt sur un sujet sensible de la société : la recherche d’emploi. Les statistiques montrent qu’une personne change en moyenne sept fois de métier dans sa vie.

Il part de ce postulat pour écrire son spectacle et en fait le fil conducteur. Il a alors testé de nombreux métiers afin de partager un quotidien différent du sien : caissier chez Lidl, maître-nageur, membre du GIGN, prêtre... Un réel travail d’investigation qui lui a permis de faire ressortir le plus drôle de chaque situation.

Jarry transforme la salle de spectacle en salle d’attente Pôle Emploi et nous livre ses différentes expériences professionnelles. Le titre “Atypique” de son spectacle définit bien le personnage. « Atypique... c’est un mot qui me ressemble. J’aime le loufoque et lutte contre les stéréotypes et les idées reçues. Etre atypique, c’est être aux antipodes du conformisme et de tout ce qui est formaté... Et c’est ce que j’avais envie de présenter au public : un spectacle hors norme, un peu fou et différent... ».

Jarry traite donc, notamment, du droit à la différence, du droit d’exister tel que l’on est (et que l’on nait), du droit à la singularité : il combat les clichés et livre un véritable message de solidarité à travers l’acceptation de soi et d’autrui. Le personnage incarné par Jarry tout au long du spectacle (assez proche de lui dans la réalité) a une imagination débordante. Il a su garder son âme d’enfant, surprend par sa candeur et sa sensibilité qui le rendent extrêmement attachant.

À 22h45, C8 diffusera le documentaire "Jarry: Millésime incontrôlé".

Jarry, l’humoriste déjanté, excentrique et atypique, est devenu un incontournable du petit écran et de la scène. Ce documentaire retrace son étonnant parcours et pas besoin de gratter énormément pour découvrir sa sensibilité, sa générosité et son goût du partage. Jarry a déjà vécu mille vies !

De son enfance dans les vignes de la campagne angevine au professeur qu’il a été au Maroc ou en France, il revient sur toutes les rencontres qui ont marqué son chemin.

Vous découvrirez aussi les coulisses de son spectacle et des émissions de télé auxquelles il participe. Mais, surtout, Jarry se livre, se confie et nous plonge dans son intimité. Au-delà des apparences et des lieux-communs, ce portrait révèle l'humain qu’il y a derrière l'artiste.



