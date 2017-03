C8 va fêter les 40 ans du disco avec une soirée spéciale depuis le Palais des Sports de Paris le 29 mars présentée par Estelle Denis et Fauve Hautot

16:26

Le mercredi 29 mars, à 21h00 depuis le Palais des Sports de Paris et devant un public en folie, C8 met à l’honneur le Disco le temps d’une soirée exceptionnelle !

Installés dans les décors de la comédie musicale « Saturday Night Fever » et en présence de la troupe du spectacle, Estelle Denis avec la participation exceptionnelle de Fauve Hautot en coulisse, vont nous faire découvrir quels sont les 10 titres disco préférés des Français !

Mouvement phare des années 1970, le disco a fait danser la planète entière sur des tubes connus de tous comme YMCA, Alexandrie Alexandra, Gimme ! Gimme ! Gimme ! ou encore Stayin’ Alive.

L’occasion de revivre une époque qui n’a jamais cessé de nous faire danser, avec les reprises des 10 plus gros tubes du disco français et internationaux par les plus grandes stars d’aujourd’hui et de l’époque. M. Pokora, Tal, Joyce Jonathan, Yseult, La Troupe des Trois Mousquetaires, Sheila, Patrick Hernandez et beaucoup d’autres artistes seront présents lors de ce show exceptionnel pour enflammer le dancefloor du Palais des Sports.

Alors sortez les pattes d’éph’, les costumes à paillettes et surtout n’oubliez pas la boule à facettes, C8 nous fait remonter le temps, direction les 70’s pour une soirée où personne ne pourra résister à la fièvre du disco.



