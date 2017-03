EXCLU - AVANT-PREMIERE: Comment allons-nous préserver les trésors de l’humanité dans le futur? La chaîne Planète+ a enquêté - Regardez

Les nouvelles technologies et la réalité virtuelle ouvrent des perspectives inédites, comme celle d’une mémoire numérique.

Elles révolutionnent le travail même des archéologues et des historiens. Et partout dans le monde, des hommes et des femmes s’en saisissent pour créer des manières étonnantes de rendre accessible ces joyaux, voire de faire revivre certains de ces trésors disparus.