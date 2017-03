AVANT-PREMIERE : Découvrez les 1ères images de la soirée spéciale à l'occasion des 30 ans d'M6 ce soir - VIDEO

15:01

Ce soir, Stéphane Plaza et Karine Le Marchand vont présenter une grande soirée pour les trente ans d' M6 .

Le duo sera aux commandes de cette émission, entouré de plusieurs personnalités de la chaîne, comme Cristina Cordula , Stéphane Rotenberg , Cyril Lignac , et bien d'autres.

D'anciens visages d'M6, comme Michaël Youn seront également de la partie.

Tous les animateurs de la chaîne se sont donnés rendez-vous pour revivre et commenter les moments les plus forts, les plus drôles et les plus émouvants de ces 30 dernières années ! Mais ce n’est pas tout : pour l’occasion les personnalités de la chaîne ont préparé plein de surprises… musique, danse, chant, mais aussi des shows drôles et surprenants.

"Ça devrait être quelque chose d’innovant et sympathique, avec de la bonne humeur et de la joie. C'est un anniversaire"., avait d'ailleurs confié Stéphane Plaza dans "Morandini Live" , diffusé sur iTélé.

Jeanmarcmorandini.com vous propose de découvrir les premières images de la soirée.

.

Regardez

.



AVANT-PREMIERE : Découvrez les 1ères images de... par morandini