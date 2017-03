Dayzee, finaliste de "Pékin Express" en 2014 sur M6, dévoile son premier clip, intitulé "Bang Bang" - Regardez

15:01

Daysee, connue des téléspectateurs de M6 pour sa participation à " Pékin Express ", a dévoilé son premier clip.

La jeune femme est auteur-compositeur-interprète, réalisatrice de ses clips et s'auto produit.

"J'ai une âme bohème, mais les pieds sur Terre. De nature positive, j'aime faire partager ces ondes, jusque dans mes paroles. Je suis une femme fidèle, et amoureuse de la vie", a-t-elle expliqué sur le site MyMajorCompagny .

Et d'ajouter : "Mes pulsions artistiques, me boostent depuis toujours. Sensible et déterminée à rendre l'abstrait concret, j'aime partager ce qui me fait vibrer. J'aime à croire que tout est possible".

Elle précise que son identité musicale est faite de " mélodies pop [qui] flirtent avec des influences rythmiques et instrumentales afro-brésiliennes, comme la batucada et le funk brésilien".



Pour mémoire, Dayzee a participé à l'émission "Pékin Express" en 2014, où elle a été finaliste de l'émission.

