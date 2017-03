Très affaiblie, l'ex-femme de John Lennon Yoko Ono inquiète ses proches: "Elle sent qu'elle est en train de mourir"

10:46

Selon de récentes déclarations de proches de Yoko Ono au site RadarOnline , l'artiste japonaise serait dans un état de santé très inquiétant. On On apprend notamment que, fortement amaigrie, elle ne se déplace plus qu'en fauteuil roulant.

Elle "ne va pas bien du tout", affirme un de ses proches.

Et d'ajouter: "Elle a toujours été très vive d'esprit mais aujourd'hui, cette étincelle est presque partie".

"Yoko parle beaucoup de son mari John et elle espère le revoir au paradis. Elle sent qu'elle est en train de mourir et elle se prépare à quitter ce monde", peut-on lire également.

Le proche de Yoko Ono révèle également que l'une de ses dernières volontés est de se réconcilier avec Paul McCartney et Ringo Starr. En effet, l'artiste japonaise est souvent accusée d'être la raison de la séparation des Beattles en 1970.

Yoko Ono in a WHEELCHAIR @Women 's March...My my my:( How we're all aging:( pic.twitter.com/MFWzs2Lx1z — Roxy Music (@roxymusic1979) 21 janvier 2017



Un jeune français se rend devant la maison où... par morandini