Voici les 1ères images du nouveau jeu de Olivier Minne et Sidonie Bonnec sur France 2 à 18h - Regardez

18:21

Aujourd'hui, à 17h55, France 2 lançait un nouveau jeu en remplacement de l'émission "Actuality", qui s'est arrêtée vendredi dernier .

Intitulé "Tout le monde a son mot à dire", celui-ci est animé par Sidonie Bonnec et Olivier Minne .

Autour des animateurs, deux équipes jouent en répondant à des questions. Chacune est constituée d’un candidat épaulé par deux personnalités : humoristes, comédiens, journalistes, chanteurs…

Complices et complémentaires, Sidonie Bonnec et Olivier Minne sont les maîtres du jeu. Ils ont leur mot à dire également puisqu’ils animent et arbitrent les 4 manches et alimentent les réponses avec des infos originales et des anecdotes.

Pendant 30 minutes, les téléspectateurs, le public, les candidats, les animateurs jouent avec les lettres et les mots de la langue française pour se cultiver dans une ambiance chaleureuse et divertissante.

Pour la finale, la pression monte, car seuls les deux candidats s’affrontent pour prétendre au titre de champion et revenir le lendemain.

Jeanmarcmorandini.com vous propose de (re)découvrir les premières images du jeu lancé aujourd'hui sur France 2.

.

Regardez

.



Voici les 1ères images du nouveau jeu de... par morandini