France 3 rendra hommage à Jean-Christophe Averty jeudi soir à 23h30 en rediffusant "Les trésors cachés des variétés" de Mireille Dumas

Comme vous l'a annoncé jeanmarcmorandini.com samedi, l'auteur-réalisateur et producteur Jean-Christophe Averty, figure de la télévision et de la radio françaises pour lesquelles il a signé plus de cinq cents émissions souvent novatrices, est décédé à l'âge de 88 ans.

France 3 lui rendra hommage jeudi soir en deuxième partie de soirée, en rediffusant "Les trésors cachés des variétés" réalisé par Mireille Dumas.

Résumé:

Brassens, Dalida, Bécaud, Gainsbourg, Jeanne Moreau : des années 60 aux années 80, la plupart des vedettes sont passées devant les caméras de Jean-Christophe Averty. Cette figure de l'histoire de la télévision française a produit plus de 500 émissions, imprimant à chaque fois son style et sa marque de fabrique, caractérisés par le goût de la provocation, de la perfection et de l'innovation. Né en 1928, formé chez Disney avant d'intégrer la RTF en 1952, ce passionné de jazz et de music-hall a mis en image les plus mémorables apparitions télévisées des artistes de l'époque, recourant aux effets spéciaux et aux scénographies les plus fantaisistes. Aujourd'hui, certains d'entre eux lui rendent hommage.

