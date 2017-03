AVANT-PREMIERE: Muriel Robin émue aux larmes en rencontrant un bonobo sauvé alors que son état était critique - Regardez

15:01

Mercredi à 20h55 sur France 3, c'est une expérience hors du commun à laquelle se livre Muriel Robin "sur la terre des bonobos".

L'humoriste va notamment rencontrer Kinsele, recueilli à Lola Ya Bonobo le 21 décembre 2013.

Il a été récupéré à Nioki, au nord de Kinshasa.

À son arrivée au sanctuaire, le petit bonobo orphelin présentait un état de santé critique.

Il souffrait de déshydratation, de malnutrition et de choc psychologique. Après quelques jours de soins vétérinaires intensifs, et après avoir été réconforté par sa maman de substitution, Kinsele a commencé à présenter une amélioration de son état de santé.

Il vit à la nurserie de Lola Ya Bonobo depuis deux ans maintenant. Il a grandi et est devenu très robuste.

Le moment est arrivé pour lui de quitter ce cocon pour rejoindre un groupe de bonobos ados, plus âgés et plus expérimentés que lui. Et vivre sa vie de bonobo… Mais, pour réussir, quelques étapes sont encore nécessaires…

des images très émouvantes de Muriel Robin qui rencontre Kinsele.



Muriel Robin émue aux larmes en rencontrant un... par morandini