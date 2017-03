11:30

Invitée de "On n'est pas couché" ce week-end, Véro­nique Sanson a fait une révélation concernant le décès de sa mère il y a 10 ans.

La chanteuse a confié l'avoir aidée à partir.

A la question de yann Moix « Croyez-vous en l’eu­tha­na­sie et avez-vous aidé votre mère à partir? », , elle a répondu: « Je trouve qu’il ne faut pas lais­ser les gens souf­frir. Au nom de quoi ? C’est encore un truc de Dieu ça, un truc qu'on nous dit! D’ailleurs dans tous les Evan­giles ont dit : “Offrez vos souf­frances au Seigneur”. Mon Dieu, les pauvres ! Oui, je trouve qu’il faut aider les gens à partir quand vrai­ment on voit qu’il n’y a plus rien à faire. »

Et d'ajouter « oui, abso­lu­ment, oui » pour confirmer avoir aidé sa mère à partir, en arrêtant les souf­frances qu'il subissait.



La séquence forte en émotion de Véro­nique... par morandini