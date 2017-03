Accident du bus de la chanteuse Jenifer: Le footballeur Youcef Touati, 26 ans, est décédé cette nuit

07:43

07h15: On ne sait plus ce matin, sur le bilan de cet accident du côté de la Citroën C2 percutée par le bus dans lequel se trouvait Jenifer, et c'est un véritable drame.

Trois personnes d’une vingtaine d’années s’y trouvaient selon le Parisien de ce matin.

Claire Ponchy, jeune femme de 23 ans qui était à l’arrière, est morte avant l’arrivée des secours.

À l’avant, côté passager, Youcef Touati, 26 ans, ancien joueur professionnel de football passé par le Red Star et Chambly, était cette nuit en état de mort cérébrale à l’hôpital Beaujon de Clichy .

Originaire de Saint-Ouen et passé par Amiens, Tours, Istres, Dijon ou plus récemment Chambly, ce père de deux enfants avait connu un passage fructueux au Red Star où il avait notamment ébloui le Stade de France lors d'un 32e de finale de Coupe de France face à l'OM en 2012.

Quant au conducteur, transporté à l’hôpital de Creil, puis à Amiens (Somme) à la suite de complications, il est jugé dans un état grave.

Dans le minibus se trouvaient six personnes : Jenifer, son régisseur, des représentants de Live Nation, organisateur de la tournée, et son manageur, tous choqués mais blessés sans gravité.

Immense tristesse après la disparition de Youcef #Touati . Une Étoile s'est éteinte. https://t.co/cg6vG0dSUL pic.twitter.com/8aLkCX7aoF — Red Star FC (@RedStarFC) 6 mars 2017

Lundi 6 mars 2016

19h00: Voici la première réaction de Jenifer postée sur Twitter ce soir à 19h

10h15: Selon son manager Franck Veron , contacté par le Parisien, Jenifer souffre d'une coupure au tibia.

10h09: Selon l'AFP, la chanteuse a été "légèrement blessée" dans le carambolage qui a fait un mort - la passagère arrière de la voiture, âgée d’une vingtaine d’années - et deux blessés graves.

Ces derniers, qui étaient à l’avant de la voiture, ont été désincarcérés puis hospitalisés à Creil et Paris.

Cinq passagers de l’autre véhicule, le van, ont été légèrement blessés, dont la chanteuse Jenifer qui revenait d’un concert à Bruxelles qui s’est tenu dimanche soir.

Ils ont également été admis dans des centres hospitaliers du secteur.

09h24: Jenifer a échappé à la mort cette nuit dans un très grave accident qui s'est produit sur l'autoroute A1 selon les informations données par la radio Europe 1

La chanteuse revenait d'un concert avec ses musiciens lorsque son minibus a heurté un véhicule à l'arrêt sur l'autoroute.

Le bilan de cet accident est lourd car il y a un mort et deux blessés grave.

La chanteuse, qui venait de donner un concert à Bruxelles, rentrait à Paris cette nuit avec ses musiciens à bord d'un minibus lorsque ce dernier a heurté une voiture à l'arrêt, tous feux éteints sur l'autoroute A1 à hauteur de Chamans, près de la sortie Senlis.

La passagère arrière de la voiture, âgée d'une vingtaine d'années n'a pas survécu à ce violent accident.

Les deux hommes qui étaient à l'avant sont grièvement blessés.

Les passagers du minibus sont tous indemnes mais très choqués.

