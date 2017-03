La chanteuse Adele confirme en plein concert, comme le disaient des rumeurs, qu'elle est mariée! - Regardez

10:02

Hier soir, pendant un concert à Brisbane en Australie, Adele a confirmé qu'elle était mariée, comme le disaient certaines rumeurs.

En couple depuis longtemps avec Simon Konecki, la chanteuse a, en pleine interprétation de "Someone like you", déclaré: "Ce sentiment quand vous commencez à tomber amoureux de quelqu'un est le meilleur sentiment au monde".

Et d'ajouter: "Je suis accro à ce sentiment. Bien sûr, je ne peux plus connaître ce sentiment parce que je suis mariée maintenant".



