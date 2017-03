EN DIRECT - Le comité politique des Républicains réitère, ce soir, à François Fillon son soutien à l'unanimité

06/03 19:50

19h50: Le comité politique des Républicains renouvelle sa confiance à l'unanimité à François Fillon

18h41: Pour le président LR du Sénat, Gérard Larcher, qui participe au comité politique des Républicains, François Fillon a "mis fin aux hésitations, le débat est clos".

18h25: François Fillon ce soir devant le comité politique des Républicains: "Pas de plan B, il faut que chacun se reprenne"

"Il est temps maintenant que chacun se reprenne et revienne à la raison.

Nos électeurs ne pardonneraient pas ceux qui entretiennent le poison de la division.

J'appelle toutes les femmes et les hommes de bonne volonté à se rassembler, à respecter le message que nos électeurs ont exprimé lors de la primaire et à s'unir autour de ma candidature qui est la seule légitime.

Nous avons perdu trop de temps en discussions vaines, laissant le champ libre à l'extrême droite et aux candidats de la gauche qui se frottent les mains en contemplant notre désunion.

Il est temps pour chacun de faire campagne et de reconstruire une alternative crédible."

François Fillon se dit prêt à une réunion avec Alain Juppé et Nicolas Sarkozy



15h18: "L'UDI continue à demander un changement de candidat", a indiqué Yves Jégo sur BFMTV

"Si on ne change pas de candidat avant la fin de la semaine, on ira dans le mur"

14h56: "La balle est dans le camp de ceux qui ont à prendre des décisions", a déclaré Alain Juppé à Bordeaux.

"Dans une impasse, il vaut mieux essayer de s'en sortir que de continuer tout droit"

13h39: Nicolas Sarkozy essaie d’organiser la rencontre avec François Fillon et Alain Juppé demain après-midi (entourage de Nicolas Sarkozy à BFMTV)

12h54: Les sarkozystes demandent à Fillon de se choisir «un successeur» selon l'AFP

Les élus sarkozystes, réunis autour de l'ex-chef de l'Etat lundi matin, demandent à François Fillon de «prendre ses responsabilités» et de choisir lui-même «un successeur» à sa candidature à l'élection présidentielle, ont indiqué à l'AFP plusieurs participants à cette réunion.

«La ligne politique de Fillon est la bonne mais ce dernier ne pouvant plus assurer l'unité de la famille politique de la droite et du centre, nous lui demandons de prendre ses responsabilités et de se choisir lui-même un successeur», ont affirmé les sources, ajoutant que Christian Jacob avait été chargé d'aller voir François Fillon pour lui demander d'accepter une rencontre avec Nicolas Sarkozy et Alain Juppé.

10h27: Alain Juppé prend la parole à Bordeaux:

"Je veux m'adresser aux Français et aux Française

Jamais dans l'histoire de la Ve nous n'avons eu une élection aussi confuse.

Le front National en rajoute dans le fanatisme anti-européen.

Mr Macron tente d'incarner le renouveau malgré son immaturité politique

Quant à nous, la droite et le centre, quel gâchis!

Au lendemain de notre primaire dont le résultat a été incontestable et incontesté, François Fillon avait un boulevard devant lui, je lui ai renouvelé ce soutien à plusieurs reprises.

La semaine dernière, j’ai reçu de nombreux appels me demandant de prendre la relève .

Ils m’ont fait hésiter, j’ai réfléchi.

Aujourd’hui ce rassemblement est devenu plus difficile encore.

Une partie du centre nous a quitté.

François Fillon en parlant d'un prétendu complot et nous sommes aujourd'hui dans une impasse

Le noyau des militants LR s’est radicalisé

Je n’ai pas l’intention de m’engager dans des tractations partisane ni marchandage de postes. Je ne veux pas livrer mon honneur et la paix de ma famille en pâture Je ne suis donc pas en mesure aujourd'hui de réaliser le nécessaire rassemblement autour d’un projet fédérateur, c'est pourquoi je confirme, une bonne fois pour toutes, que je ne suis pas candidat à la présidence de la République. Il est trop tard. Je remercie ceux qui après avoir vivement critiqué ma ligne et mon projet trouvent en moi un recours

Je le répète pour moi il est trop tard, mais il n’est pas trop tard pour la France , il n’est jamais trop tard pour la France.

Le pays traverse une crise de confiance mais a aussi une capacité de rebonds.



09h25: L'ancien chef de l'Etat, Nicolas Sarkozy, propose une rencontre à François Fillon, en compagnie d'Alain Juppé .

C’est la première fois que Nicolas Sarkozy ressort officiellement de sa réserve et de sa retraite, pour tenter de trouver une porte de sortie à sa famille politique.

09h02: À peine l’interview de François Fillon au 20h terminée hier soir, Alain Juppé a réagi en annonçant une déclaration à la presse ce lundi à 10H30 depuis sa mairie de Bordeaux.

Selon Sud Ouest, à Bordeaux, ses proches gardent le silence sur ses intentions, mais il est très probable que le maire de Bordeaux choisisse de ne pas se présenter sans la démission de François Fillon, autrement dit il renoncerait à être candidat.

"Juppé va dire que les conditions ne sont pas réunies et c’en sera fini du plan B", se désole un élu LR.

"Juppé va renoncer", prédit lui aussi un ex-ministre.

08h15: Sur RTL, Thierry Solère déclare:

"Il y a trois personnes qui ont fait 90 % des voix à la primaire : François Fillon, Alain Juppé et Nicolas Sarkozy, ce sont trois hommes d’Etat, ils se parlent, mais pas les trois ensemble. Il n’est pas imaginable que dans la crise que nous vivons, qui fait prendre le risque de l’élimination de la droite au premier tour de l'élection présidentielle et l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir, que ces personnes ne se voient pas. Il impératif qu’ils se voient et trouvent la solution à cette crise que nous connaissons. Je sais que c’est un appel partagé par l’ensemble de mes collègues, beaucoup de parlementaires. Personne ne veut revivre un déchirement de notre famille politique, nous avons déjà vécu ça en 2012. La responsabilité historique d’Alain Juppé et Nicolas Sarkozy est de se voir physiquement et de voir François Fillon . "

.



