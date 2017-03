Enquête: Mais quelle chaîne de télévision a donc annoncé mercredi matin le suicide de Penelope Fillon ?

08:09

Si une petite phrase prononcée hier soir, au 20h de France 2 qui est passée quasiment inaperçue et qui n'a pas fait l'objet de relance de la part de Laurent Delahousse et pourtant elle comportait de graves accusations contre les chaînes de télé.

Le candidat a en effet affirmé à 20h19:

"On a annoncé le suicide de ma femme mercredi matin", et de répéter une deuxième fois: "On a annoncé le suicide de ma femme sur les chaînes de télévision".

La rédaction de jeanmarcmorandini.com a épluché les journaux des chaînes infos de mercredi et jeudi, mais également ceux des grandes chaînes et leurs sites internet.

Résultat, à aucun moment le suicide Penelope Fillon n'a été annoncé, même si il est vrai que, selon nos informations , la rumeur de ce suicide a couru dans plusieurs rédactions mercredi main, mais personne ne l'a annoncé à l'antenne.

En revanche, le mot suicide est prononcé à plusieurs reprises ce jour là, mais dans un tout autre contexte comme nous avons pu le retrouver et ne concerne pas Pénélope mais la stratégie politique de François Fillon:

Nous avons également retrouvé, une rumeur relayée ce jour là sur Pénélope Fillon, ce n'est pas sur des chaînes de télé, mais dans un quotidien régional, la République des Pyrénées.

Dans son édito, ce jour là, Jean-Marcel Bouguereau écrit:

"Ensuite, une longue matinée d’expectative, avec des rumeurs qui s’emballent.

Pénélope Fillon serait en maison de repos."

Un édito qui ne parle pas de suicide mais de "maison de repos", c'est la seule info sur la santé de Pénélope Fillon que nous avons pu retrouvé sur la semaine écoulée.

