EN DIRECT - Le beau-frère de Pascal Troadec affirme avoir brûlé les corps de la famille dans le Finistère (RTL)

12:29

12h25: Nouvelle révélations de RTL sur cette affaire.

Selon la radio, lors de son audition, démarrée dans la matinée de dimanche le suspect a confié avoir tué les parents Troadec (Pascal et Brigitte, 49 ans), la fille (Charlotte, 18 ans) et le fils (Sébastien, 21 ans) à l'intérieur du domicile.

Il faisait le guet devant la maison, avant d'assassiner les victimes à l'aide d'un objet contondant.

Les corps ont ensuite été démembrés, transportés dans un véhicule puis brûlés dans le Finistère.

Les enquêteurs estiment qu'il est très peu probable de retrouver les corps.

09h55: Le beau-frère de Pascal Troadec a avoué avoir tué les quatre membres de la famille à cause d'un différend familial "vieux de cinq ou six ans" .

Selon les informations de franceinfo , l'homme d'une quarantaine d'années est passé à l'acte à cause d'un "héritage mal partagé" , après la disparition du père de Pascal Troadec et sa sœur.

09h42: Des recherches intenses ont rapidement été diligentées dans la nuit de dimanche à lundi, dans une forêt, à une trentaine de minutes de route de Plouguerneau, dans le Finistère, sur des indications fournies par le suspect en garde à vue.

Aucun corps n’avait été découvert à cette heure.



09h23: Selon le Monde , le suspect aurait assuré avoir agi seul. On ignore si ses déclarations ont évolué en fin de garde à vue. La sœur de Pascal Troadec, en revanche, a nié toute implication dans les faits. Tous deux ont été présentés aux magistrats chargés d’instruire le dossier, ce lundi matin, à Nantes, où une instruction judiciaire avait été ouverte il y a une semaine pour « homicides volontaires, enlèvements et séquestrations ». Les circonstances dans lesquelles il s’est débarrassé des corps demeurent encore confuses. Pascal Troadec et son épouse Brigitte, 49 ans et leurs enfants Charlotte, 18 ans, et Sébastien, 21 ans, restent toujours introuvables.

06h53: Selon RTL, l'ex-mari de la sœur de Pascal Troadec a avoué aux enquêteurs le quadruple meurtre de la famille.

Dans un premier temps, l'homme avait affirmé à la police ne pas avoir vu Pascal et sa famille depuis longtemps.

Or, l'ADN de l'ancien compagnon de la sœur de Pascal Troadec a été retrouvé dans la maison d'Orvault et dans la voiture de Sébastien Troadec, le fils lui aussi disparu et dont le véhicule soigneusement nettoyé avait été retrouvée à Saint-Nazaire.

Cette dernière information avait poussé les enquêteurs à placer l'ex-beau-frère en garde à vue, dimanche.

Selon le quotidien régional Presse-Océan , un différend familial lié à une histoire d'héritage pourrait avoir conduit le beau-frère a passé à l'acte.

Le journal précise notamment que le beau-frère ou la sœur de Pascal Troadec aurait pu nourrir un ressentiment à son égard et soupçonnerait l’existence d'un lingot d'or conservé après le décès du père de Pascal.

Un lingot qui n'a pas été retrouvé par les enquêteurs.

Pascal Troadec, 49 ans, était employé depuis une dizaine d'années dans une PME spécialisée dans la fabrication d'enseignes luminaires, à Orvault. Son épouse Brigitte, 49 ans, travaillait dans un centre des impôts de Nantes.

Leurs téléphones portables ont cessé d'être actifs pendant la journée du 16 février, sauf celui de Sébastien, éteint le 17 à 3h12.

La soeur de Brigitte avait donné l'alerte quelques jours plus tard, s'inquiétant de ne plus avoir de leurs nouvelles.

.

Dimanche 5 mars

.

18h23: Le Parisien indique ce soir que les enquêteurs s'intéressent à un possible différend familial.

"Il a pour origine une histoire d'argent liée à un héritage, d'un montant plutôt modeste, remontant à la mi-2016", indique le journal, qui évoque des "lingots d'or".

Les policiers de la police judiciaire de Rennes et de Nantes creusaient discrètement la piste de tensions familiales, restée jusqu’ici confidentielle.

12h15: Selon Presse Océan, il y a une semaine, le samedi 25 février, ces deux personnes avaient en effet été entendus par les enquêteurs, moins de 48 h après la découverte de nombreuses traces de sang dans la maison d'Orvault.

Ils avaient alors fait l'objet d'un interrogatoire de courte durée, pour des vérifications, avant d'être remis en liberté.

Pour rappel, la mesure de garde à vue ne fait pas d'eux des suspects, et encore moins des meurtriers, à ce stade.

12h07: Pour mémoire, en fouillant dans la maison, les enquêteurs avaient fait d'étranges découvertes.

Les enquêteurs remarquent qu’aucun drap ne recouvre les lits.

Dans la salle de bains, ils ne trouvent ni brosse à dents, ni brosse à cheveux.

Dans le réfrigérateur, plusieurs aliments sont périmés.

De la vaisselle se trouve toujours dans l’évier de la cuisine.

Le chauffage est coupé et des draps, pas tout à fait secs, sont étendus à l’intérieur.

Du linge humide se trouve encore dans la machine à laver.

«C'est peut-être un drame familial, peut-être l'intervention d'un tiers, je n'en sais rien», avait indiqué le Procureur en fin de semaine.

Et d'ajouter qu'il n'exclut pas que «certaines victimes sont encore en vie».

Quant à Sébastien Troadec, «présenté comme le suspect numéro 1», le procureur a, là encore, appelé à la prudence:

«Il était féru d'informatique, passait beaucoup de temps sur des jeux vidéo, vivait des moments de conflit avec son père.

Mais dans le même temps, quand on interroge ses camarades, on le décrit comme un garçon tout à fait normal».

12h04: La piste du différend familial prend ainsi de l’ampleur ce midi avec cette garde à vue, mais si on n'en connait pas les raisons pour l'instant.

RTL précise que les enquêteurs auraient retrouvé des traces de ces deux proches de la famille dans la maison ou la voiture des Troadec.

11h56: La sœur et le beau-frère de Pascal Troadec, père disparu avec sa femme et leurs deux enfants, ont été interpellés et placés en garde à vue ce dimanche 5 mars à Brest selon RTL .

Les enquêteurs de la police judiciaire travaillent sur la piste d'un différend familial.

Ils auraient retrouvé des traces de leur passage dans la maison ou bien dans la voiture de la famille - un point qui reste à éclaircir.

Cette avancée déterminante pourrait permettre d'en savoir plus sur le sort de la famille Troadec, disparue depuis le 17 février.

.



Le point sur la disparition de la famille Troadec par morandini