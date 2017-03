EN DIRECT - François Fillon annule son interview ce soir au 20h de France 2 et demain matin sur Europe 1 - Vos commentaires ICI

12:34

12h31: François Fillon annule son interview ce soir au 20h de France 2 et demain matin sur Europe 1

11h37: François Fillon vient de poster un appel sur Twitter: "Je vous attends par milliers à partir de 15h"

11h37: Pluie et grêle annoncées pour cet après-midi au Trocadéro, risquant de freiner une partie des supporters de François Fillon

11h02: Tout est fait "pour éviter tout dérapage", a affirmé à l'AFP Pierre Danon, un des organisateurs: service d'ordre de 200 personnes, banderoles, sacs à dos, sacs à main interdits.

Pour le candidat, le véritable défi est de remplir l'esplanade car son rassemblement sera sans doute comparé avec celui du candidat Nicolas Sarkozy en 2012 (200.000 personnes selon les organisateurs).

10h23: Ce rassemblement vise à "dire aux Français "si vous souhaitez que je continue, il faut me soutenir", a affirmé à BFMTV Bruno Retailleau, coordinateur de la campagne de François Fillon.

"De deux choses l'une: il y a beaucoup de monde même si on annonce de la pluie, il y a moins de monde et j'imagine qu'en son âme et conscience, il pèsera le pour et le contre.

C'est quelqu'un qui n'est pas du tout dans une fuite ou un aveuglement", selon ce chef de file des sénateurs LR.

10h02: Un « grand rassemblement populaire » aura lieu sur le parvis des droits de l’homme, où ne seront autorisés ni banderole ni panneau.

«Seuls les drapeaux tricolores seront autorisés », précise le communiqué de Bernard Accoyer, secrétaire général du parti Les Républicains (LR).

Selon l’hebdomadaire Valeurs actuelles, plusieurs centaines de milliers de personnes sont attendues.

07h12: Quelques heures avant ce rendez-vous crucial, Mme Fillon est sortie de son silence dans une longue interview au Journal du Dimanche, auquel elle a notamment assuré avoir effectué des "tâches très variées" pour son mari comme collaboratrice parlementaire et en avoir fourni les preuves aux enquêteurs. Pour la présidentielle, elle dit lui avoir conseillé de " continuer jusqu'au bout ".

