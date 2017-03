EN DIRECT - François Fillon annonce sur France 2 qu'il reste candidat - Alain Juppé fera une déclaration demain à 10h30

20:23

20h38: Alain Juppé annonce sur Twitter qu'il fera une déclaration à la presse demain à 10h30

20h07: François Fillon s'exprime au 20h de France 2:

"Ce rassemblement devait que montrer dans une crise politique, le peuple était derrière le projet de son candidat

"200.000 français se sont déplacés pour m'apporter leur soutien"

"En 36 ans de vie publique, mon nom n'a jamais été cité dans aucune affaire. Ma réaction a peut être parfois été trop violente, mais à la hauteur de la violence que j'ai reçue"

"Il n'y a pas d'alternative, il n'y a pas de projet qui permette de redresser le pays"

"Personne ne peut m'empêcher aujourd'hui d'être candidat. J'ai été désigné."

"Non, je ne vois pas de raison de retirer ma candidature"

"Je n'ai pas entendu Alain Juppé annoncer sa candidature."

"Alain Juppé ne correspond pas aux voeux des électeurs de droite"

"Je suis innocent, je n'ai rien à me reprocher sur le plan légal."

"Je respecte la justice, mais je pense qu'elle peut parfois être instrumentalisée"

"Je vais rassembler ma famille, pour gagner, je dois le faire"

"Je suis capable de rassembler pour la campagne, et pour le gouvernement"

"Mon principal adversaire, c'est Mme Le Pen"

"Voir des gens partir, après une longue collaboration, c'est toujours difficile"

19h53: Estrosi, Pécresse et Bertrand veulent rencontrer Fillon lundi pour le convaincre d'une "sortie respectueuse"

16h15: A la fin de son discours Penelope Fillon monte sur scène avec son mari

.

.

15h38: François Fillon prend la parole:

"Ils pensent que je suis seul. Ils veulent que je sois seul. Est-ce que nous sommes seuls ?

Vous êtes une certaine idée, plus grande de la France.



Le dénigrement de ma personne sature l'information.

Toute cette charge contre moi et insultante et révoltante.



Je vous dois des excuses dont celle de défendre mon honneur et celui de mon épouse.



On m'attaque de toute part mais je dois m'interroger sur ceux qui doutent et fuient le navire.



Oui, pacifiquement et patiemment vous êtes ensemble le peuple qui tous les jours va au travail, qui respecte le drapeau tricolore et les institutions, vous êtes le peuple qui ne fait pas de bruit mais qui a du bon sens.

On m'attaque de toute part, je dois vous écouter, je dois écouter cette foule immense, je dois aussi m'interroger sur ceux qui doutent, et qui fuient le navire.

Leur responsabilité est immense, la mienne aussi. Je dois vous faire une confidence : je ne me suis jamais réveillé un matin en disant "je veux être président de la République".

Vous savez mon diagnostic, je crois que l'heure est à un dépassement collectif

Notre pays décline et l'heure est au dépassement collectif.



Pendant 5 ans notre République a été mise mal.

Tout cela est un mauvais feuilleton et la France a disparu de ce feuilleton.

Je comprends votre inquiétude, elle s’est d’ailleurs amplifié pendant cinq ans.

Cinq années où nous avons vu notre pays descendre dans un long hiver.

Toutes les décisions lourdes importantes, reportées, la nomination des amis parce qu’ils sont des amis, le mépris de la vérité qui dérange.

Tout ça nous l’avons vu dans un monde qui se fait plus incertain.



Moi c’est de la France et des Français que j’ai voulu et que je voudrai toujours me soucier.

Et je crois que les millions de voix qui se sont portées sur moi lors de la primaire me permet de dire : “On en veut plus de vos histoires”.

Je vais vous faire une confidence, si par magie les Français avaient pu assister à ce que j'ai vu ces derniers jours, ils seraient dégoûtés : la fuite vers le portefeuille, la législation, la désertion sans honte.

Je sais, quelle est ma part de responsabilité dans cette épreuve, au delà des trahisons, de l'agenda, c'est bien par ma faute que le projet que je porte rencontre des grosses difficultés

Je connais ma part de responsabilité dans cette épreuve.



J'ai commis la première erreur en demandant à mon épouse de travailler pour moi.



Je n'aurai pas du le faire.



J'ai fait une autre erreur, hésiter sur la façon de vous en parler.

Vous ne devez pas céder à l’inquiétude, ni à la colère.

Vous devez les transformer en une formidable énergie.

Le meilleur service que nous poussions rendre à notre pays, c’est de nous engager dans le redressement notre pays.

Mon examen de conscience, je l’ai fait. Je ne souhaite à personne de le faire dans de telles circonstances.

Aux hommes et aux femmes politiques de mon camp, il vous revient maintenant de faire le vôtre."



.



15h18: Les organisateurs annoncent 200.000 personnes sur place

15h08: Frigide Barjot, l'ancienne égérie de la Manif Pour Tous, présente au Trocadéro pour soutenir Fillon

15h14: François Filon arrivera à 15h30, vient d'annoncer Jérôme Chartier.

14h22: première image du Trocadéro et de la foule qui arrive

.

.

14h10: Alain Juppé et Nicolas Sarkozy se sont parlés hier soir pour évoquer "une sortie de crise"

13h04: Le candidat de la droite à la présidentielle, François Fillon, qui avait annulé sa participation en fin de matinée, sera finalement présent dimanche soir sur le plateau du journal télévisé de France 2 , a annoncé à l'AFP sa communicante Anne Méaux.

L'entourage de M. Fillon avait pourtant prévenu à la mi-journée l'AFP par SMS que l'ancien Premier ministre n'irait pas au JT de France 2, comme c'était initialement prévu au soir du "grand rassemblement" du Trocadéro auquel il a appelé ses partisans.

12h31: François Fillon annule son interview ce soir au 20h de France 2 et demain matin sur Europe 1

11h37: François Fillon vient de poster un appel sur Twitter: "Je vous attends par milliers à partir de 15h"

.

.

11h37: Pluie et grêle annoncées pour cet après-midi au Trocadéro, risquant de freiner une partie des supporters de François Fillon

11h02: Tout est fait "pour éviter tout dérapage", a affirmé à l'AFP Pierre Danon, un des organisateurs: service d'ordre de 200 personnes, banderoles, sacs à dos, sacs à main interdits.

Pour le candidat, le véritable défi est de remplir l'esplanade car son rassemblement sera sans doute comparé avec celui du candidat Nicolas Sarkozy en 2012 (200.000 personnes selon les organisateurs).

10h23: Ce rassemblement vise à "dire aux Français "si vous souhaitez que je continue, il faut me soutenir", a affirmé à BFMTV Bruno Retailleau, coordinateur de la campagne de François Fillon.

"De deux choses l'une: il y a beaucoup de monde même si on annonce de la pluie, il y a moins de monde et j'imagine qu'en son âme et conscience, il pèsera le pour et le contre.

C'est quelqu'un qui n'est pas du tout dans une fuite ou un aveuglement", selon ce chef de file des sénateurs LR.

10h02: Un « grand rassemblement populaire » aura lieu sur le parvis des droits de l’homme, où ne seront autorisés ni banderole ni panneau.

«Seuls les drapeaux tricolores seront autorisés », précise le communiqué de Bernard Accoyer, secrétaire général du parti Les Républicains (LR).

Selon l’hebdomadaire Valeurs actuelles, plusieurs centaines de milliers de personnes sont attendues.

07h12: Quelques heures avant ce rendez-vous crucial, Mme Fillon est sortie de son silence dans une longue interview au Journal du Dimanche, auquel elle a notamment assuré avoir effectué des "tâches très variées" pour son mari comme collaboratrice parlementaire et en avoir fourni les preuves aux enquêteurs. Pour la présidentielle, elle dit lui avoir conseillé de " continuer jusqu'au bout ".

.

.

Le point sur la manifestation au Trocadéro ce... par morandini