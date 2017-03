Pierre Arditi ironise sur la relation entre Thierry Ardisson et Laurent Baffie: "C'est une émission de talouze ici !" - Regardez

11:31

Hier soir dans "Salut les terriens" sur C8, Thierry Ardisson recevait Pierre Arditi.

Alors que l'animateur et Laurent Baffie célébraient leur amitié, en faisant des tonnes et en mimant une relation amoureuse, Pierre Arditi a lancé "C'est une émission de tarlouzes et je ne le savais pas".

Une réflexion qui a déclenché un éclat de rire sur le plateau, y compris de Laurent Baffie qui lui a alors lancé un retentissant: "Homophobe !"

Regardez

.



Pierre Arditi dans "Salut les Terriens" par morandini