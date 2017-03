INEDIT NRJ12 - Crimes exceptionnel, lundi à 21h: Jean-Marc Morandini raconte la cavale de l'un des pires tueurs en série Français

12:10

C'est un numéro INEDIT de Crimes que vous propose Jean-Marc Morandini lundi à partir de 21h sur NRJ12.

Pour la première fois, il va vous raconter l'histoire de l'un des pires tueurs en série Français Michel Fourniret.

A ce jour, Michel Fourniret, «L'Ogre des Ardennes», est le seul tueur en série français qui revendique haut et fort ses crimes.

Au total, sept enlèvements, la plupart suivis de viol et de meurtre, de jeunes filles, dont la plus âgée avait 21 ans et la plus jeune, 12 ans à peine.

Ces sept crimes ont été commis entre 1987 et 2001, avec la complicité de Monique Olivier, une épouse que Michel Fourniret a entraînée dans sa folie meurtrière.

En mars 2008, à l'issue de leur procès, Michel Fourniret et sa compagne sont condamnés à perpétuité. Une bien maigre consolation pour les parents des jeunes victimes.

L'émission revient sur cette affaire et s'interroge : comment un être humain peut-il en arriver à une telle cruauté ?

Le passé de Michel Fourniret peut-il expliquer ses actes abominables ?

