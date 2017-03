12:30

L'Équipe va donner un coup de jeune à son hebdomadaire spécialisé France football pour relancer ses ventes, avec notamment l'arrivée de l'humoriste Julien Cazarre.

Ce magazine destiné aux mordus du ballon rond, né en 1946, adopte un format plus petit mais avec plus de pages, en kiosques mardi prochain à un tarif inchangé (3,20 euros).

Au sommaire comme toujours: le point sur l'actualité de la semaine, des entretiens et des analyses techniques.

La nouvelle formule y ajoute de l'international et un peu d'humour. Julien Cazarre, l'humoriste footballistique de Canal+, sera chargé d'un "Tacle à retardement", une chronique sur l'actualité de la semaine.

Le magazine présentera chaque semaine "l'équipe-type" des meilleurs joueurs de championnats étrangers, en partenariat avec quatre médias européens: le magazine Kicker pour l'Allemagne, le journal AS pour l'Espagne, la chaîne Sky pour l'Italie et le journal The Guardian pour l'Angleterre. France Football s'est également donné pour mission de "faire vivre tout au long de l'année" la course au Ballon d'Or, prix dont il a repris l'organisation en 2016 après l'avoir partagé avec la FIFA.

"On veut redonner du plaisir de lecture", tout en gardant "ce côté bible qu'on adore" a expliqué Cyril Linette, le directeur général du groupe L'Equipe, qui outre son quotidien publie aussi un mensuel consacré au cyclisme.

France Football doit "retrouver le chemin de la croissance", selon le groupe, alors qu'il perd des lecteurs: le magazine s'est vendu à 82.000 exemplaires en moyenne en 2016, en baisse de 20.000 exemplaires sur quatre ans.

Mais il peut compter sur un socle de 43.000 abonnés.

Le numéro de mardi sera tiré à 200.000 exemplaires, avec en Une le milieu de terrain du PSG Adrien Rabiot.

.



Marseille: Le footballeur Abou Diaby juge... par morandini