Salon de l'agriculture: Une altercation éclate entre la sécurité de Marine le Pen et des exposants - Regardez

13:41

Depuis quelques jours, tous les candidats à l'élection présidentielle se rendent au salon de l'agriculture à Paris. Et mardi, c'est Marine le Pen qui est allée à la rencontre des agriculteurs français.

Hier soir, "C à vous" est revenu sur cette visite de la candidate, et a surtout dévoilé les images d'une violente altercation entre des exposants et le service d'ordre de Marine le Pen.

Des agents de sécurité auraient tenté de faire stopper les huées de plusieurs personnes.

On peut d'ailleurs entendre l'un d'eux lancer: « C’est bon, on a compris le message ».

Et un autre lâcher: « Dégage ». Le ton est alors monté, et une violente altercation a éclaté.

Regardez:



Salon de l'agriculture: Une altercation éclaté... par morandini