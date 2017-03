Le co-créateur de "Lost" et "The Leftovers" présidera la 8e édition du Festival Séries Mania, en avril prochain

14:30

Damon Lindelof, co-créateur de "Lost" et " The Leftovers " présidera le jury de la compétition de la 8e saison du Festival Séries Mania , du 13 au 23 avril à Paris , ont annoncé les organisateurs dans un communiqué.

Co-créateur avec Tom Perrotta de "The Leftovers", l'Américain apportera dans ses bagages les deux premiers épisodes de la 3e et ultime saison de la série. Projetés en avant-première mondiale, ils donneront le coup d'envoi du Festival le 13 avril au Grand Rex.

La saison 3 de "The Leftovers" sera ensuite lancée le 16 avril sur HBO et le 17 avril sur OCS.

Damon Lindelof succède à David Chase, le père des "Soprano". Il "a marqué toute une génération de sériephiles", a estimé Laurence Herszberg, directrice générale du Forum des images et fondatrice de Séries Mania.

Le jury décernera Le Grand Prix et Le Prix Spécial du Jury de Séries Mania samedi 22 avril au soir. Les séries primées seront rediffusées, le lendemain en clôture du Festival.

L'an dernier Séries Mania a connu une fréquentation record avec 38.500 spectateurs contre 22.000 l'année précédente. Le public a eu l'opportunité de découvrir en avant-premières mondiales les premiers épisodes de "Jour Polaire" (Canal +), Nobel (NRK), "The Kettering Incident" (Foxtel, Showcase Channel) ou encore "Beau Séjour" (Arte) et des françaises "Cannabis" et "Au-delà des

murs" (Arte) ou encore Irresponsable (OCS).

The Leftovers- Final Season Teaser par morandini