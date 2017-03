EN DIRECT - François Fillon poste un message ce soir: "Je vous attends nombreux dimanche place du Trocadero" - Son directeur de campagne s'en va ce soir

03/03 20:14

20h13: Le directeur de campagne de François Fillon, Patrick Stefanini, annonce sa démission ce soir

"Depuis trois mois, j'ai travaillé ardemment [...] pour construire des équipes de campagne [...] puis pour trouver un accord avec l'UDI". "Depuis 48 heures, il ne reste plus rien ou presque du fruit de ce travail " écrit-il

19h14: L'UDI retire son soutien à François Fillon de façon officielle.

Les centristes de l’UDI annoncent qu’ils retirent leur soutien à François Fillon.

Dans une interview à Ouest-France, Jean-Christophe Lagarde demande à ses partenaires des Républicains (LR) de lui trouver un remplaçant.

Nous considérons que la France a absolument besoin d’une alternance et d’une gouvernance stable après cinq ans de présidence Hollande.

Cette alternance que nous avons cherchée, nous avons voulu la construire avec LR comme nous l’avons construite aux élections municipales, départementales et régionales.

Cette alternance dans une alliance avec LR, nous la souhaitons toujours.

Mais cette alternance n’est plus possible avec le candidat actuel qui nous conduit à un échec certain dont notre pays ferait les frais !

La question actuelle n’est plus de savoir si François Fillon est innocent ou pas - je veux bien croire en son innocence. Je respecte la présomption d’innocence.

Mais le débat n’est plus là.

18h39: Ce soir, François Fillon vient de poster un message sur son compte Twitter: "Je vous attends nombreux dimanche à 15h place du Trocadero, pour montrer, aux yeux de tous, ce qu’est la volonté des militants de la France."

16h39: Depuis hier, les défections se multiplient, et 100 élus ont décidé de lâcher François Fillon. Le Parisien a dressé la liste de ceux qui ne lui font plus confiance.

Parmi eux, il y a Bruno Le Maire, Georges Fenech, Benoist Apparu, Thierry Solère, Fabienne Keller, Pierre Lellouche, Catherine Vautrin, Sébastien Huyghe, etc... La liste complète sur le site du Parisien.

16h13: Le maire du Vaudoué, en Seine-et-Marne, Pierre Bacqué, a annoncé son retrait des Républicains, se disant "écoeuré". Il a également décidé de donner son parrainage à Marine Le Pen. Ils devraient se rencontrer samedi pour sceller leur alliance.

16h01: Virginie Calmels annonce son retrait. La fondatrice du mouvement DroiteLib' avait soutenu Alain Juppé avant de rejoindre la campagne de François Fillon.

Voici son communiqué:

15h58: Thierry Solère, ancien porte-parole de François Fillon et député Les Républicains (LR), sera l'invité du journal de 20H de France 2 ce soir.

Il répondra aux questions de Laurent Delahousse.

15h39 : La conférence de presse des comités de soutien au candidat Les Républicains, qui devait se tenir ce vendredi à 17h à Cavaillon, dans le Vaucluse, a été annulée, rapporte BFMTV. "Cette décision semblerait venir de la direction nationale du parti", ajoutent nos confrères

14h46: Quelques minutes après la diffusion d'un communiqué des "Jeunes avec Fillon", Louis Betton, membre de Fillon2017, fait une mise au point sur Twitter .

"Honteux. Pitoyable. Grotesque. Vous n'êtes pas JeunesFillon et nous ne demandons aucun retrait ! # JeSoutiensFillon plus que jamais", explique-t-il.

Et d'ajouter : "Ce communiqué n'engage en aucun cas les Jeunes avec Fillon, c'est une manipulation - merci de vous référer à son President".

De son côté, sur Twitter , le président des "Jeunes avec Fillon", Cédric Rivet-Sow, "dénonce l'utilisation abusive et illégitime qui est faite des JeunesFillon par des membres démissionnaires de notre bureau national".

.

14h04: "Les jeunes avec Fillon" appellent au retrait de François Fillon dans un communiqué.



"Incontestablement, il n'est plus en mesure de remporter la prochaine élection présidentielle", précisent-ils.

Les Jeunes lui demandent de se retirer "afin qu'il puisse défendre son honneur et que les échéances électorales à venir soient celles de l'alternance que nous souhaitons tous".



.



.

13h09: Gérard Larcher et Bernard Accoyer ont été reçus par Nicolas Sarkozy, selon BFM TV

12h08: Le mouvement Manif pour tous annonce qu'il ne participe pas à l’organisation du rassemblement de soutien au candidat de la droite François Fillon dimanche, a déclaré sa présidente Ludovine de la Rochère.

« On n’est pas dans une action en faveur de tel ou tel candidat. Notre mouvement ne soutient pas de candidature, il ne fait pas de campagne », a affirmé Ludovine de la Rochère, assurant qu’elle-même « ne sera pas » présente au rassemblement.

12h00: Sur son compte Twitter , Dominique Bussereau annonce qu'il démissionne de ses fonctions au sein de l'équipe de François Fillon.

"Je me mets en retrait de la campagne de Francois Fillon et démissionne de mes fonctions dans son équipe", explique l'ex-ministre sur le réseau social.

.

.

11h41: Selon une nouvelle liste publiée par le Conseil constitutionnel ce matin, François Fillon compte désormais 1155 parrainages d'élus.

11h18: Sur son compte Twitter, Thierry Solère annonce qu’il "met fin à ses fonctions de porte-parole" de François Fillon.

"Organisateur de la primaire, j ai décidé de mettre fin à mes fonctions de porte-parole de @FrancoisFillon", explique-t-il sur le réseau social.

.

.

10h51 : Alain Juppé, battu à la primaire de la droite par François Fillon, ne se "défilera pas" comme recours à l'élection présidentielle à deux conditions, si "François Fillon se retire de lui-même" et s'il obtient un soutien "unanime" de son parti, a indiqué son entourage vendredi à l'AFP.

Depuis l'annonce mercredi de sa probable mise en examen dans l'affaire des emplois présumés fictifs de sa femme Penelope, M. Fillon doit faire face à de nombreuses défections dans son équipe de campagne et à des appels à son retrait.

10h32: Invitée de FranceInfo, Nadine Morano a confié qu'elle souhaitait que François Fillon arrête sa campagne etqu'il "accompagne" Les Républicains "dans un processus de désignation d'un nouveau candidat".

"Je lui ai dit, avec vraiment comme un crève-coeur, parce que voici quelqu'un qui a la stature, voilà quelqu'un qui a un programme pour la France, qui a l'expérience, qui est prêt à le faire, vraiment à remettre notre pays sur le chemin de prospérité, mais j'ai peur que les Français ne nous permettent pas d'arriver au second tour, et ce serait là une catastrophe", a-t-elle confié.

08h33: Thierry Solère, le porte-parole de François Fillon, annoncera sa démission ce vendredi selon la radio RTL.

La station explique que selon lui, "les conditions de réunion de la droite et du centre n’existent plus".

L’ancien responsable de la primaire de la droite a réfléchi sur sa position ces derniers jours et estime que la candidature de François Fillon n’est plus tenable.

D’autres poids lourds des Républicains pourraient également se prononcer dans les prochains jours, notamment Xavier Bertrand, le président de la région Hauts-de-France, Christian Estrosi, président de la région PACA, et Jean-Claude Gaudin, le maire de Marseille.

Au total, une soixantaine d’élus ont lâché François Fillon, pour la plupart des proches d’Alain Juppé.

07h11: Selon plusieurs sources internes, Christophe Billan, le président de Sens Commun, l'émanation politique de La Manif pour tous qui a intégré l'appareil des Républicains, participerait à l'organisation de la démonstration de force.

Auprès du Figaro, Christophe Billian précise qu'il n'est pas à l'origine de l'événement et assure ne pas en gérer l'organisation.

.



Manifestation pour François Fillon dimanche... par morandini