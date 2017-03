Des spectateurs révèlent l'envers du décor de "Touche pas à mon poste": Sécurité, chroniqueurs, Cyril Hanouna...

16:17

Les téléspectateurs veulent souvent savoir ce qui se passe dans les coulisses d'une émission comme TPMP, en particulier quand on est sur le plateau comme spectateur.

Comment est l'ambiance ?

Comment se comportent vraiment les animateurs et les chroniqueurs ?

Que se passe-t-il pendant les pubs ?

La Dernière Heure Belge a envoyé plusieurs de ses lecteurs mardi soir sur le plateau de TPMP et ils racontent dans un article sur le site les coulisses de cette émission.

EXTRAITS:

" (...) Au top niveau sécurité Entre Liège et Paris, les règles de conduite sont fixées :

"On nous a fait signer un document expliquant qu’on ne pouvait pas interpeller l’animateur et les chroniqueurs et que les images de l’enregistrement pouvaient être utilisées pendant dix ans", explique Myriam, 53 ans.(...)

"Il y a des gardes du corps partout . Avant d’arriver sur le plateau, nous devons tout laisser dans les vestiaires, même notre GSM.

On peut simplement prendre un paquet de mouchoirs si besoin.

Ensuite, on nous a contrôlés comme à l’aéroport en passant à travers des détecteurs", explique Amina, 22 ans.

Une fois confortablement installés, les fans belges voient les chroniqueurs s’installer.

"Certains, comme Jean-Luc Lemoine ou Isabelle Morini-Bosc , ont salué le public en arrivant.

Par contre, Matthieu Delormeau est passé devant nous en nous niant totalement" , explique Amina.

" Camille Combal était très chouette et interpellait souvent le public belge pendant le direct, au même titre que Michael Youn (invité de l’émission NdlR.)", raconte Myriam.

D’une générosité sans pareil, Cyril Hanouna , alias Baba, a, pour sa part, bien accueilli nos compatriotes.

"Il nous a tous salués en arrivant et est resté dix minutes après l’émission pour nous remercier d’être venus alors que la plupart des chroniqueurs partaient déjà dès le début du générique de fin", continue Myriam. (...)

