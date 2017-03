L'application de transport Heetch condamnée à verser plus de 400.000 euros aux chauffeurs de taxis - Ses fondateurs réagissent

15:28

La start-up Heetch et ses deux jeunes dirigeants ont été condamnés à verser 441.000 euros en réparation du préjudice moral causé à des chauffeurs de taxis par leur service de transport entre particuliers, auxquels s’ajoutent 91.000 euros pour leurs frais de justice.

Heetch devra en outre payer une amende de 200.000 euros dont 150.000 euros avec sursis, et chacun des dirigeants 10.000 euros d’amende dont la moitié avec sursis.

Le tribunal a estimé que la société tout comme Teddy Pellerin et Mathieu Jacob s’étaient rendus coupables de complicité d’exercice illégal de la profession de taxi, de pratique commerciale trompeuse et d’organisation illégale d’un système de mise en relation de clients avec des chauffeurs non-professionnels.

« Ce n’est pas la fin de Heetch » déclarent les fondateurs suite à la décision rendue ce jour par le tribunal correctionnel de Paris

Teddy Pellerin et Mathieu Jacob ajoutent; «Nous prenons acte de la décision, nous contestons les motivations du tribunal et allons analyser le jugement avec nos avocats pour décider ou non de faire appel. Dans un premier temps, pour se conformer au jugement, nous décidons, de notre propre initiative, de suspendre provisoirement l’application. »

Dans un communiqué de presse, ils jugent que "Cette décision est grave pour Heetch, pour ses 50 salariés et pour toute sa communauté d’utilisateurs."

Et de poursuivre: "En attendant et compte-tenu de la gravité de la situation, Heetch appelle toutes les personnes se sentant concernées à se faire entendre des candidats à l’élection présidentielle. Il est temps de clarifier l’environnement juridique pour libérer les initiatives et permettre à de futurs projets de se développer, tout en créant de l’emploi et du lien social, et ce au-delà même du cas de Heetch."

